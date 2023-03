Prix carburant

Chaque année, les grandes et moyennes surfaces ouvrent de nouvelles stations essence et les petits indépendants ont du mal à tenir face à cette concurrence. C'est d'un côté situation profitable pour les consommateurs car les grandes et moyennes surfaces peuvent baisser le prix à la pompe de manière drastique.

En revanche, ils représentent environ 50% du réseau de stations service, impliquant ainsi un début de monopole. Il est donc important malgré tout de toujours rester vigilant et de voir quelle station autour de moi pratique un prix du carburant le moins cher.Les différents prix des carburants en France sont impactés directement par le prix du baril de pétrole, le coût de raffinage, de la distribution et en grande majorité par les taxes et autres impôts pratiqués par la France.